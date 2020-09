CoopVoce introduce la ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso, ecco il prezzo

La telefonia mobile è fondamentale per tutti al giorno d’oggi e di conseguenza lo sono anche i gestori. Questi si dividono in varie categorie che ad oggi conosciamo molto bene, tra le quali si sono distinti i gestori virtuali. Proprio all’interno di questa ristretta cerca a primeggiare è CoopVoce, azienda che durante i primi anni non aveva di certo raccolto grandi riscontri. Ora la situazione però è nettamente diversa viste anche le promozioni lanciati durante gli ultimi mesi che hanno reso la vita difficile anche ai grandi colossi della telefonia come Vodafone e TIM.

CoopVoce ha offerto a tutti l’opportunità di avere promozioni con tanti contenuti ed allo stesso tempo con prezzi molto bassi. Un classico esempio è la celebre linea ChiamaTutti che continua proprio ora sul sito ufficiale con una nuova proposta.

CoopVoce: arriva ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 40 che include tutto per soli 9,50 euro al mese

È notizia ormai di oltre due settimane fa che CoopVoce ha lanciato una nuova promozione molto utile per il pubblico. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 40, promo che al suo interno include i migliori contenuti per un prezzo estremamente conveniente. Stiamo infatti parlando di una soluzione che dura per sempre nel tempo senza cambiare mai costo mensile, per cui una grande opportunità per chi ama risparmiare.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS da inviare a chiunque e inoltre 40 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,50 € per sempre.