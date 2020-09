WhatsApp: aggiornamento con grande novità, ecco cosa cambia

Una delle peculiarità di WhatsApp che spesso mette la piattaforma al di sopra di tutte le altre e la grande propensione al rinnovamento e all’aggiornamento. Stiamo parlando infatti di un colosso vero e proprio che negli anni non ha avuto paura di snaturarsi, rendendo effettivo e tante novità che in molti proprio non volevano accettare.

Ad avere ragione alla fine sono stati gli sviluppatori, i quali lanciando i nuovi aggiornamenti hanno reso l’applicazione ad oggi realmente indispensabile. Non si tratta più di sola messaggistica ma anche di molto altro, visto che WhatsApp include chiamate, videochiamate e molte altre soluzioni interessanti. Secondo quanto riportato prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti interessanti, ma per adesso a rubare la scena è proprio l’ultimo update rilasciato qualche giorno fa.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento appena arrivato permette a tutti di avere una nuova funzione riguardo a foto e video

Molti utenti già lo stavano aspettando da tempo su WhatsApp e questa è arrivata ufficialmente. Stiamo parlando della funzione è meglio conosciuta come Expiring Media. Se vi state chiedendo a cosa possa servire, il discorso è molto semplice: gli utenti avranno l’opportunità di inviare i messaggi con all’interno foto, video o audio che potranno scomparire direttamente dopo la loro apertura.

Chiaramente a decretare tutto ciò sarà lo stesso mittente, il quale sette era una sorta di timer per la durata del messaggio contenente il media. A distinguere questo tipo di messaggi sarà una grafica nettamente diversa rispetto ai soliti. La funzione è disponibile in versione beta, per cui manca giusto qualche settimana all’effettivo rilascio.