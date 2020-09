Molti utenti stanno avendo a che fare con dei problemi non da poco su diversi tipi di automobili, in particolare quelli che riguardano le case automobilistiche Honda e Toyota. Questo è accaduto in seguito ad alcuni scandali che riguardano l’azienda francese Renault e quella americana Ford, ma l’attenzione sembra essersi spostata in Asia.

Le due importanti società,infatti, hanno dovuto richiamare in fabbrica ben cinque milioni di autovetture per via di alcuni importanti malfunzionamenti. Questo rientro sembra essere stato causato da problemi riguardanti i livelli di sicurezza implementati all’interno delle vetture. Andiamo a scoprire nel dettaglio di quali problemi stiamo parlando.

Automobili: Honda e Toyota nel mirino, costrette a richiamare milioni di esemplari

Nel mondo delle automobili stanno circolando delle voci sempre più insistenti riguardanti il motivo per cui le due società hanno dovuto richiamare le automobili. A quanto pare, il motivo sembra essere molto semplice: la decisione è stata presa in base a dei problemi che riguardano il sistema airbag. Ciò che è importante dire è che la problematica risulta essere la stessa, ma comunque riguarda ambiti differenti.

Per quanto riguarda Toyota, abbiamo potuto vedere che la società ha previsto il rientro di circa 3 milioni e mezzo di automobili su scala mondiale, nonostante il numero più alto di esemplari sia stato registrato negli Stati Uniti. L’operazione sembra aver riguardato alcuni modelli, ecco di seguito quali:

Corolla;

Matrix;

Avalon.

Invece, per quanto riguarda Honda, la società ha richiamato in fabbrica 2,7 milioni di veicoli di automobili che circolano esclusivamente nel mercato nordamericano. I modelli interessati da tale situazione sono stati: