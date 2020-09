Per quanto sottili e potenti potranno essere i nostri smartphone, una componente da non sottovalutare è la batteria. La tecnologia delle batterie si è evoluta negli ultimi anni, con il tentativo di migliorare l’efficienza energetica per rendere la ricarica più veloce. Quest’ultimo è ciò a cui OnePlus punta nella prossima iterazione della sua tecnologia Warp Charge.

La società spera di poter offrire una ricarica completa del suo OnePlus 8T in soli 39 minuti. La ricarica da 65 watt può sembrare ‘quasi’ mediocre se hai sentito parlare della ricarica da 100 W e 125 W annunciata da Xiaomi e OPPO solo pochi mesi fa. OnePlus, tuttavia, sta adottando un approccio più ragionevole e prudente che non sacrifica la stabilità e la sicurezza della batteria per numeri sensazionali.

OnePlus 8T: la rivoluzione potrebbe essere nella batteria

Il modo in cui OnePlus riuscirà a farlo non è in realtà una novità. La compagnia dovrebbe dividere in due la grande batteria da 4.500 mAh di OnePlus 8T per fornire la stessa potenza di 10 V / 6,5 A a ciascuna, facendola caricare più velocemente. Sarà sufficiente dare al telefono il 58% di carica in soli 15 minuti e una ricarica completa in 39 minuti. Non sorprende che questa tecnologia sembri simile al SuperVOOC da 65 W di OPPO, anche se i numeri statistici non sono simili.

In un’intervista con PCMag, il CEO Pete Lau rivela una caratteristica potenzialmente deludente di OnePlus 8T. Come OnePlus 8 all’inizio di quest’anno, questo telefono non avrà la ricarica wireless. Probabilmente la compagnia sacrifica questa tecnologia per mantenere il device sottile.

OnePlus promette la massima sicurezza di questa ricarica super veloce, grazie a sensori, circuiti di ricarica e altri meccanismi di protezione che impediranno al tuo telefono o caricabatterie di esplodere. Ciò, ovviamente, richiede che tu stia utilizzando il cavo proprietario di OnePlus e il nuovo caricabatterie, anche se la società afferma che potrebbe essere l’unico caricabatterie di cui avrai comunque bisogno per qualsiasi cosa.