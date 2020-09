Emergono nuove indiscrezioni su quelle che saranno le caratteristiche del nuovo smartphone OnePlus 8T. Un rapporto di Android Central ci permette di conoscere alcuni dettagli sul display e il comparto fotografico del dispositivo in arrivo.

OnePlus 8T: ecco quanto trapelato circa le specifiche tecniche del nuovo dispositivo!

L’arrivo del nuovo dispositivo OnePlus 8T, che sarà disponibile anche nella versione Pro, è previsto per la fine del mese ma sono già emerse in rete alcune indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le sue specifiche tecniche. Giusto qualche giorno fa alcune notizie facevano riferimento esclusivamente alla possibilità che l’azienda optasse per uno schermo piatto. Adesso è possibile conoscere alcuni dettagli in più.

Dal rapporto di Android Central è possibile desumere che il nuovo smartphone sarà dotato di uno Snapdragon 865+ e che il processore in questione caratterizzerà anche il modello OnePlus 8T Pro.

In merito al display pare che l’azienda opterà per un pannello AMOLED da 6,55 pollici ma non vi sono ancora particolari informazioni sullo schermo della versione Pro.

La fotocamera posteriore potrebbe presentare quattro sensori: il principale da 48 Megapixel e il secondario Ultra Wide da 16 Megapixel; segue un terzo sensore per la funzione Macro da 5 Megapixel e un ultimo sensore da 2 Megapixel. In base a quanto trapelato dall’app fotocamera, è possibile ipotizzare che sarà possibile registrare video in 8K.

Non sono ancora noti i dettagli su quella che sarà la batteria del nuovo smartphone né sul sistema di ricarica rapida. La data di presentazione non è stata comunicata ma si presume possa essere fissata per la fine del mese di settembre o la prima settimana di ottobre.