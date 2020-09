Microsoft offrirà il prossimo anno una nuova versione di Microsoft Office per Mac e Windows che non richiede un abbonamento per l’utilizzo, secondo il gigante del software. “Microsoft Office riceverà una nuova versione sia per Windows che per Mac, nella seconda metà del 2021”, ha detto Microsoft in un post sul blog che annunciava la prossima versione del suo server Exchange.

La compagnia ha dunque confermato che una nuova versione di Office sarà disponibile senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento ma pagando una quota una tantum. Negli ultimi anni, la società ha spinto il suo pacchetto Microsoft 365 (ex Office 365) basato su abbonamento come un modo per ottenere l’accesso alla sua suite di produttività. Ciò include Word, Excel, PowerPoint e Outlook, nonché server come Exchange, SharePoint e Skype for Business.

Microsoft Office potrebbe cambiare il suo modello di pagamento

Alcune di queste app possono essere utilizzate gratuitamente online con un account Microsoft, ma gli utenti non possono installarle sul proprio computer, come farebbero con un abbonamento a Microsoft 365. Tuttavia, la crescente tendenza di offrire software con un abbonamento aveva lasciato molti utenti preoccupati che Office 2019 sarebbe stata l’ultima versione disponibile con l’opzione del pagamento una tantum.

Microsoft deve ancora condividere altri dettagli sulla prossima versione di Microsoft Office per Mac, quindi non conosciamo ancora il prezzo o la data esatta di rilascio nel 2021. Microsoft ha lanciato anche una nuova app di Office per iPhone a febbraio. La nuova app di Office semplifica il modo in cui lavori su smartphone combinando Word, Excel e PowerPoint in un’unica app e aggiunge funzionalità per dispositivi mobili in modo da poter fare di più da un’unica app. Questa app mantiene tutte le funzionalità delle app mobili Word, Excel e PowerPoint esistenti, ma richiede molto meno spazio di archiviazione.