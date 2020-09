Il team di Google è prodigo nel momento in cui si tratta di incentivare l’ottimizzazione dei suoi sistemi digitali destinati al segmento dei motori. Per Android Auto è in atto un potenziale nuovo aggiornamento scoperto tale dal team di analisti che per primi hanno esposto un estratto del changelog su Facebook. Gli sviluppatori sembra stiano facendo di tutto per allontanare l’utenza dall’idea di un Automotive OS che rischia di prendere il sopravvento. Ecco quali sono le ultime novità che potrebbero arrivare in un lasso di tempo ragionevolmente breve.

Android Auto: ecco le 7 novità del sistema Google dedicato alle auto

La prossima versione dell’applicazione porterà con sé alcune interessanti novità ed aggiunte che miglioreranno l’intero ecosistema sia dal punto di vista grafico che funzionale. Tra questi si annoverano:

lettura dei parametri auto da parte di Android Auto, come il sensore luci, freno a mano, stato della bussola e della marcia. Possibilità di leggere il sensore di occupazione del sedile del passeggero, cosa che fa sperare in una modalità Passeggero meno limitante di quella attualmente disponibile per i guidatori.

Avvisi per versione obsoleta di Google Maps.

Compass Mode , al momento difficile da correlare con le funzionalità di Android Auto.

: possibile integrazione in vista per le app di navigazione di terze parti. conferme sulla compatibilità del doppio display con Android Auto.

Non ci sono conferme ufficiali in merito al rilascio delle predette funzionalità digitali, tanto che non è possibile stabilire se possano arrivare tutte insieme oppure non arrivare del tutto. Sicuramente avremo qualche integrazione interessante per il futuro update Android Auto. Avrà molto da offrire e noi saremo qui, come sempre, a fornire pronta segnalazione per le news in arrivo. Seguiteci per altre info aggiornate.