Trony ha da poco lanciato tutta una nuova serie di offerte, promozioni e sconti denominate “Grandi Affari”. Queste ultime hanno una durata di tempo limitata, che va dal 26 settembre 2020 al 2 ottobre 2020, e include delle promozioni che sono valide esclusivamente sullo store online.

Ecco alcune offerte “Grandi Affari” di Trony

Come già accennato, la nota azienda Trony ha lanciato alcune nuove offerte e promozioni riservate esclusivamente per gli acquisti sul suo store online. Le promozioni e gli sconti riguardano diverse categorie di prodotti, dai televisori, agli smartphone, agli elettrodomestici. Sui prodotti inclusi nella promozione “Grandi Affari”, sarà inoltre possibile all’occorrenza pagare con 20 rate a tasso zero (sui prodotti contrassegnati).

Per quanto riguarda il settore mobile, sono presenti svariate promozioni per diverse fasce di prezzo. Segnaliamo in primis l’offerta riguardante l’acquisto di iPhone 11 in due colorazioni (Red e Yellow) nel taglio di memoria con 256 GB. Quest’ultimo è infatti proposto dall’azienda ad un prezzo di 889 euro, ovvero con uno sconto pari al -12% rispetto al prezzo al quale veniva venduto (pari cioè a 1009,00 euro).

Altro smartphone molto interessante presente con queste offerte è il nuovo Oppo A52. Questo device viene infatti offerto nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno con uno sconto pari al -15% rispetto al prezzo iniziale, ovvero a 169,00 euro anziché 199,00 euro. Si tratta di un dispositivo molto interessante per rapportato al prezzo di vendita. Dispone infatti di un display AMOLED con un piccolo foro laterale, mentre come processore è presente il SoC Snapdragon 665. Per consultare tutte le offerte e gli sconti disponibili, vi invitiamo a visitare questo link.