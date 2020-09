WhatsApp: con questo trucco potete spiare il partner sempre e gratis

Molte novità sono arrivate su WhatsApp durante gli ultimi anni, anche se qualcuno è riuscito ad uscire fuori dagli schemi. Esistono infatti tantissime applicazioni in grado di implementare quelle che sono le feature di questo colosso, il quale ormai non tratta solo la messaggistica. I tanti aggiornamenti hanno permesso di avere a disposizione anche chiamate e videochiamate, le quali sono risultate fondamentali soprattutto durante il periodo di emergenza.

WhatsApp permette inoltre di avere un buon grado di privacy, il quale in alcuni casi risulta addirittura invalicabile anche dalle autorità. Secondo quanto riportato durante gli ultimi giorni qualcuno sarebbe stato in grado di scoprire un nuovo metodo per spiare la privacy delle persone. Ovviamente si tratta di una soluzione abbastanza soft, la quale non va ad incidere minimamente con quelli che sono i canoni della legge.

WhatsApp, in questo modo potete spiare il vostro partner senza troppi problemi

Esistono diverse applicazioni che riescono ad aumentare le capacità di WhatsApp, anche se gli utenti nelle ultime ore ne avrebbero trovata una in particolare. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione gratuita che tutti possono scaricare senza incorrere in problematiche con la legge. Questa permette di spiare i movimenti di ogni utente, ovviamente senza avere problematiche di nessun tipo.

Obiettivo è quello di conoscere orario di entrata ed uscita della persona che si sceglie di spiare, la quale ovviamente resta inconsapevole di tutto quello che sta succedendo.

Questa applicazione infatti offre l’opportunità di conoscere con notifica istantanea proprio queste informazioni. Non dovrete fare altro che scaricarla e lasciarla attiva con i permessi in background.