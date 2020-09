Chi vive una relazione di coppia sa quanto sia determinante WhatsApp. Sulla chat di messaggistica istantanea avvengono la maggior parte delle conversazioni quotidiane di persone unite da un vincolo affettivo.

WhatsApp accompagna i partner sia nelle fasi positive del legame, che in quelle negative. Purtroppo, l’esperienza degli ultimi anni ci dice che siano più che frequenti i tradimenti consumati attraverso la stessa chat di messaggistica.

WhatsApp, la nuova tecnica per scoprire se il partner ci sta tradendo sulla chat

Per evitare brutte sorprese o anche per scoprire eventuali cattivi comportamenti del partner, molte persone sono solite leggere le chat del proprio lui o della propria lei, magari perquisendo in secreto lo smartphone altrui.

Tal genere di manovra si reputa in alcuni casi efficace per scoprire tradimenti o chat ambigue. Tuttavia, il più delle volte il risultato si reputa insoddisfacente o non conforme alla realtà. C’è da considerare, infatti, che in presenza di messaggi compromettenti, chi ha qualcosa da nascondere effettua subito la cancellazione dei testi.

Per questa ragione, può essere utile una soluzione alternativa scoperta da poco. Molti utenti hanno notato come attraverso WhatsApp Web sia possibile leggere addirittura in tempo reale le chat del partner.

Il sistema desktop di WhatsApp effettua infatti la sincronizzazione da smartphone ad un pc senza la necessità di password o codici di sicurezza. Per questa ragione, al fine di spiare il partner, è necessario avere per pochi secondi il pieno possesso del suo cellulare ed effettuare la copia delle conversazioni su un dispositivo fisso.