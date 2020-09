Esselunga: il volantino migliore arriva adesso, tutto sottocosto

Uno dei nomi più altisonanti in Italia per quanto riguarda gli Store fisici e certamente quello di Esselunga. Questo colosso si occupa da sempre di alimentari, ma da qualche anno a questa parte ha introdotto anche una vasta scelta in termini di tecnologia ed elettronica. Stiamo parlando quindi dei migliori dispositivi in assoluto, i quali vengono forniti anche ai prezzi più bassi.

Proprio durante questa settimana è venuto fuori il nuovo volantino, il quale mette in mostra i suddetti articoli per tutti gli utenti. Stiamo parlando di una promozione che riguarderà ogni tipologia di merce, anche se solo per gli utenti che risultano soci di Esselunga. Alle casse infatti per usufruire del forte sconto proposto, bisognerà mostrare la carta Fidaty.

Esselunga lancia il suo nuovo volantino che batte ogni forma di concorrenza per quanto concerne l’elettronica

Esselunga ha lanciato il nuovo volantino che permette di avere i migliori dispositivi mobili a prezzo di saldo. Un esempio è il Samsung Galaxy S20 che permette di avere le capacità di un top di gamma verso le 589 €. Basti pensare al prezzo di listino che è di 929 €.

Ci sono poi tanti altri prezzi incredibili i quali spaziano tra le varie categorie. Ad esempio nel mondo degli elettrodomestici ci sono moltissime cose interessanti da prendere al volo. In basso ci sono tutte le foto del volantino per dare un’occhiata a tutti i prezzi.