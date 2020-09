Esselunga propone il volantino migliore: super prezzi e smartphone top

Uno dei posti più vantaggiosi dove acquistare merce a prezzi di saldo è chiaramente Esselunga. I tanti store sparsi sul territorio italiano permettono agli utenti di recarsi praticamente dappertutto per portare a casa ciò che gli serve. Ultimamente in ambito elettronica Esselunga sembra essere uno degli studi più forniti e soprattutto con i prezzi più convenienti. A dimostrarlo è il nuovo volantino, il quale è stato aggiornato ulteriormente per il mese di settembre.

Ci sono infatti i prezzi mai visti prima d’ora, i quali saranno riservati solo di esclusivamente ai soci. Per acquistare qualcosa sfruttando il prezzo proposto dal volantino bisognerà infatti esibire alla cassa la carta Fidaty.

Se volete le migliori offerte da parte di Amazon direttamente sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Esselunga: ecco il nuovo volantino che offre l’elettronica ai prezzi migliori sul mercato

Esselunga ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza anche dal punto di vista dell’elettronica. Sono arrivati infatti prezzi bassissimi che riescono a rendere il vettore estremamente competitivo. Uno dei prezzi più interessanti riguarda certamente Samsung Galaxy S20, il quale viene proposto ad un prezzo di soli 589 €. Basti pensare che il prezzo di listino è di 929 €.

Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono tante altre categorie che comprendono articoli di ottimo livello a prezzi storici. Gli elettrodomestici ad esempio permettono grande scelta a tutti coloro che hanno bisogno per la propria casa. Per avere la situazione più chiara, potete dare un’occhiata al volantino direttamente qui sotto.