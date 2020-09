Esselunga: volantino di settembre incredibile con elettronica low cost

Tutti i colossi che ogni giorno si sfidano sul mercato dei grandi magazzini, fanno a gara a chi riesce ad attirare più utenti. Tra questi, soprattutto nell’ambito dell’elettronica, sì è confermato ancora una volta Esselunga, nome ormai noto nella sfilza di concorrenti.

In realtà questa azienda era poco incline alla vendita di elettronica e tecnologia in generale, salvo poi introdurre tante novità negli ultimi anni. Ora detiene uno dei volantini più interessanti, all’interno del quale figurano prezzi nettamente fuori concorso. Questi risultano tra i più bassi in assoluto, anche se adesso ad usufruirne possono essere solo coloro che risultano soci Esselunga. Alle casse infatti per ottenere i prezzi presenti sul volantino, bisognerà esibire la carta Fidaty.

Esselunga promuove il suo nuovo volantino che batte ogni forma di concorrenza

Esselunga lancia un nuovo volantino e tutti gli utenti rispondono prontamente. Sono in molti coloro che stanno valutando l’acquisto di uno o più dispositivi mobili ad esempio, tra i quali sicura in bella mostra il nuovo Samsung Galaxy S20. In questo caso il prezzo risulta di 589 €, un vero e proprio regalo in confronto al prezzo di listino di 929 €.

Ci sono poi tanti altri prezzi incredibili i quali spaziano tra le varie categorie. Ad esempio nel mondo degli elettrodomestici ci sono moltissime cose interessanti da prendere al volo. In basso ci sono tutte le foto del volantino per dare un’occhiata a tutti i prezzi.