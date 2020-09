Il settore della videosorveglianza si è evoluto parecchio negli anni con l’inclusione delle telecamere nel settore mainstream. Fino ad oggi delegato, come visto in quarantena, alla perlustrazione del territorio da parte delle autorità il drone può diventare il perfetto alleato della sicurezza anche nel privato. In luogo di una nuova linea d prodotti che nasce per colmare anche l’esigenza del cliente privato o dell’azienda che ne fa richiesta arriva una soluzione del tutto nuova.

Amazon ha appena convenuto sulla finalizzazione di un progetto che prende il nome di Always Home Cam, un drone di ricognizione che può essere usato al posto dei tradizionali sistemi di controllo audio-visivi a distanza. Grazie a Ring, azienda finanziata per l’appunto dal colosso dell’e-commerce, dal 2021 potremo avere una soluzione di controllo mobile per la casa. Ecco le novità che stanno per arrivare ed il prezzo di vendita per questa soluzione di ultima generazione.

Drone AHC: come funziona e quanto costa il sorvegliante H24

Cosa potrebbe esserci di meglio di un “drone spia” amico della cyber security. Lo ha realizzato la sopra citata Ring per andare in contro alla domanda di tantissime persone che cercano un unico prodotto per la supervisione dei propri spazi. Gira per casa e non ha angoli ciechi. A prova di ladro grazie ad un prodotto vero e proprio ben lontano da ciò che potrebbe sembrare solo un concept o un prototipo. Si potrà acquistare a partire dal prossimo anno al costo di 249$.

Il suo funzionamento è davvero semplice. Crea una mappa delle stanze usando la computer vision per evitare gli ostacoli. Funziona come un moderno robot aspirapolvere seguendo rotte prefissate ma anche grande libertà di scelta dei percorsi in volo. Se rileva un rumore o suona l’allarme il drone decolla dalla base ed avvisa il padrone con una notifica sul telefono che lancia lo streaming in tempo reale della situazione ripresa dal modulo camera. Si può procedere automaticamente oppure manualmente guidando il drone come una sorta di moderna IPTV camera PTZ.

In volo il rumore è percepibile soprattutto nel momento in cui fa ritorno in base per la ricarica. La registrazione è garantita fino ad un flusso in qualità Full HD @1080p. Le eliche sono protette contro eventuali collisioni ed il video parte solo quando il quadricottero si trova in volo. La base di ricarica, infatti, blocca le riprese.