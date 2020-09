WindTre anche questo mese si dimostra attento alle esigenze dei clienti più giovani e mantiene il listino le offerte dedicate agli utenti under 20 e under 30. Le tariffe suscitano particolare attenzione per i contenuti proposti e soprattutto per il costo di rinnovo richiesto.

WindTre Student e WindTre Young: ecco le due offerte dedicate ai clienti under 20 e under 30!

Le offerte WindTre a cui si fa riferimento sono: la WindTre Student e la WindTre Young. Entrambe sono disponibili in versione Easy Pay, ciò significa che ogni mese il costo di rinnovo dovrà essere saldato necessariamente tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

La WindTre Student è una delle offerte più economiche del gestore ed è riservata ai clienti aventi età massima 20 anni, i quali possono ottenerla a un costo di soli 9,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La WindTre Young, invece, è stata recentemente aggiornata. I clienti aventi età massima 30 anni, infatti, possono attivarla sostenendo una spesa mensile di 11,99 euro e hanno la possibilità di ricevere un videogioco in omaggio. Ogni mese, inoltre, hanno a disposizione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’attivazione delle due offerte WindTre può essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore. Gli interessati possono richiedere la nuova SIM e riceverla a casa tramite corriere, senza dover necessariamente essere presenti alla consegna poiché il gestore offre l’opportunità di completare l’attivazione attraverso il suo servizio di video identificazione.