Spotify vuole rendere più facile l’interazione tra podcaster e ascoltatori. Oggi la piattaforma ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce i sondaggi. La nuova funzione consentirà ai podcaster di porre domande ai loro ascoltatori direttamente nell’app. Quando gli ascoltatori rispondono, vedranno come le loro risposte si sovrappongono a quelle degli altri.

I podcaster hanno il pieno controllo sulle domande che fanno. Potrebbero, ad esempio, creare un sondaggio per vedere chi potrebbe essere il prossimo ospite o ricevere risposte e consigli su un dibattito che è emerso in un episodio. Tutte le risposte rimarranno anonime e i podcaster avranno la libertà di mostrare o nascondere le risposte.

Spotify: l’aggiornamento arriverà a breve

Spotify sta ancora testando questa funzione, quindi è disponibile solo su alcuni podcast per il momento. Durante la fase di test, circa il 90% degli utenti in tutti i mercati avrà accesso ai sondaggi su dispositivi iOS e Android. Se fai parte del gruppo di prova, vedrai la funzione nella parte inferiore delle pagine degli episodi o nella pagina In riproduzione di un episodio.

In passato, la società ha anche implementato il supporto per le playlist di podcast, consigli personalizzati sui podcast giornalieri, suggerimenti di podcast curati dagli editor e, più recentemente, podcast video e classifiche podcast. Ma laddove molte delle sue altre funzionalità sono state progettate per attirare gli utenti sull’app Spotify, l’aggiunta di Sondaggi è pensata anche per soddisfare i creatori di podcast, non solo i fan.

I sondaggi sono già una caratteristica popolare su altre piattaforme e potrebbero rendere i podcast più interattivi. All’inizio di quest’anno, Reddit ha introdotto il proprio strumento per la creazione di sondaggi. Instagram ha rilasciato l’opzione per i sondaggi dal 2018 e Twitter ha consentito e perfezionato i sondaggi da ancora più tempo.