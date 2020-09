Pochi giorni fa l’azienda OnePlus ha svelato, tramite un tweet, la data ufficiale del lancio del suo smartphone OnePlus 8T. La notizia era stata “anticipata” da Amazon India che, tra le istruzioni fornite agli utenti per la partecipazione al concorso che ha come premio proprio lo smartphone in questione, indicava il 14 ottobre come data ultima entro la quale poter iscriversi. L’indizio non era sfuggito agli occhi più attenti e ha subito trovato conferma.

OnePlus 8T: emergono nuovi dettagli sullo smartphone!

Dopo la notizia circa la data di lancio, emergono ulteriori informazioni riguardo il costo e le specifiche tecniche del nuovo smartphone OnePlus 8T.

Un noto leaker ha recentemente diffuso in rete un’immagine che mostra la pagina dedicata da Amazon al nuovo dispositivo e da questa è possibile conoscere quelle che molto probabilmente saranno le specifiche dello smartphone e il costo con il quale sarà lanciato.

Lo smartphone OnePlus 8T sarà dotato di un display AMOLED da 6,5 pollici. La fotocamera frontale sarà da 16 megapixel, e non 32 come ipotizzato dalle precedenti indiscrezioni; e la batteria da 4.500 mAh, invece di 5.000 mAh. Sembrano trovare conferma le ipotesi riguardanti la fotocamera posteriore che sarà dotata di quattro sensori, dei quali il principale da 48 megapixel.

Specifichiamo che i dettagli riportati fanno riferimento a ulteriori indiscrezioni che non hanno ricevuto ancora conferma da parte dell’azienda. Quindi, è probabile che le caratteristiche reali del nuovo smartphone non siano quelle ipotizzate. La fonte da cui provengono, cioè la pagina Amazon India, potrebbe dimostrarsi affidabile ancora una volta.

L’incertezza riguarda anche il costo attualmente noto. Lo smartphone OnePlus 8T, stando a quanto emerso, dovrebbe essere lanciato a un prezzo di 599,99 euro, per la variante con 8 GB di RAM; e a un prezzo di 699,99 euro per la variante da 12 GB.