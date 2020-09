E’ ufficiale: il lancio del nuovo OnePlus 8T 5G avverrà il 14 ottobre. La presentazione del nuovo smartphone dovrebbe avvenire attraverso un evento organizzato appositamente dall’azienda che potrà essere seguito in streaming tramite i canali ufficiali.

OnePlus 8T 5G: lancio e specifiche tecniche del nuovo smartphone!

A svelare la data di presentazione del nuovo smartphone OnePlus 8T 5G ci aveva già pensato Amazon India che da qualche giorno ha dato il via a un concorso che mette in palio il nuovo dispositivo. A sostenere l’idea che il lancio sarebbe avvenuto proprio il 14 ottobre era stata proprio l’indicazione fornita da Amazon che aveva fissato la fine del concorso in tale giornata. L’ipotesi ha ricevuto conferma nelle ultime ore grazie al video ufficiale dell’azienda OnePlus che, tramite un tweet, annuncia l’evento di presentazione, previsto appunto per il 14 ottobre 2020.

Circa le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 8T 5G non sono emerse particolari informazioni ma Amazon, ancora una volta, ci permette di sapere che sarà disponibile soltanto una versione con 8 GB di RAM.

Tramite le indiscrezioni trapelate in rete è possibile conoscere alcuni dei probabili dettagli dello smartphone. Si presume infatti sia dotato di un display AMOLED da 6,5 pollici e che il processore sarà uno Snapdragon 865+. La parte frontale dovrebbe ospitare una fotocamera da 32 megapixel. La parte posteriore, invece, presenterà un modulo fotografico costituito da quattro sensori, tra i quali un sensore principale da 48 megapixel e un grandangolare da 16 megapixel. Il dispositivo sarà dotato, inoltre, di una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 65W.