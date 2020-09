Un mese fa è stato segnalato un importante malware, chiamato Joker, il quale era presente in diverse app del Google Play Store. Purtroppo, dopo questo breve lasso di tempo, sono state scovate altre app potenzialmente pericolose, in particolare per quanto concerne gli smartphone Xiaomi, Huawei e Samsung. Questo particolare malware continua a dar fastidio alle app Android in maniera anche piuttosto semplice. Questa situazione è dovuta anche al fatto che il mondo Android è decisamente mutevole nell’ultimo periodo, dunque i controlli del Play Protect, a volte, possono essere raggirati con una certa facilità.

App pericolose su Android: quali cancellare immediatamente

Come vi abbiamo accennato prima, questo particolare malware risulta essere particolarmente efficace: andiamolo a vedere nel dettaglio. Il suddetto, si finge un malware in grado di sottrarre denaro agli utenti, facendo sì che loro si abbonino ai servizi premium dell’app. Tuttavia, riesce anche a funzionare come una specie di spyware, il quale è in grado di carpire informazioni e dati personali sugli utenti. Infine, punta anche su un’arma molto insidiosa che è quella dell’adware: pubblicità ingannevoli sul display dello smartphone del malcapitato senza che quest’ultimo si accorga di nulla. Dunque, da come abbiamo potuto capire, questo malware è davvero un osso duro e non è per niente facile eliminarlo definitivamente dallo Store.

Per fortuna esistono aziende ricercatrici di questi malware e in questo caso l’opera di ricerca è stata compiuta dall’azienda Pradeo. Nonostante i 200.000 download, che non sono pochi, Google ha provveduto a cancellare l’app tempestivamente dallo Store. Questo significa che su molti dispositivi queste app sono ancora presenti, dunque aprite il vostro smartphone e assicuratevi di non avere queste 6 app.

Stando alle fonti, le 6 app sono le seguenti: Safety AppLock – 10.000 installazioni; Convenient Scanner 2 – 100.000 installazioni; Push Message – Texting&SMS – 10.000 installazioni; Emoji Wallpaper – 10.000 installazioni; Separate Doc Scanner -50.000 installazioni; Fingertip GameBox – 1.000 installazioni. Se non volete avere guai in futuro con il vostro smartphone, è bene che disinstalliate queste app pericolose immediatamente.