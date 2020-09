La compagnia telefonica Vodafone, dopo il lockdown è pronta a ripartire più forte di prima. Così l’operatore dal marchio rosso decide di lanciare per la sua clientela delle promozioni piuttosto convenienti. Cosa ha in serbo l’offerta Passa a Vodafone? Questo lo scoprirete nel paragrafo sottostante.

Passa a Vodafone: le offerte speciali non hanno alcun rivale

Le speciali promozioni di settembre sembrano aver battuto persino quelle delle migliori compagnie telefoniche come l’operatore inglese Iliad e WindTre (finita nel vortice delle ultime news per via del suo passaggio da Misto fibra Rame FTTC alla Fibra FTTH)

Il pacchetto di consumi dell’offerta Special 50 Giga ha in previsione minuti senza limiti a cui si susseguono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo dell’offerta da pagare ammonterà a 7,99 euro e si rinnoverà ogni mese. La promozione, prevista di ottimi prezzi e tali soglie di consumo, sarà accessibile unicamente agli abbonati che effettuano la portabilità da numeri Iliad o da operatori virtuali che sono presenti in Italia.

Per chi non avesse la possibilità di aderire alla tariffa precedente (Passa a Vodafone), potrà adottare la valida alternativa chiamata Special 40 Giga. Il pacchetto contenuti di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti versi tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo della promozione è di 6,99 euro.

In entrambi i casi, i clienti Vodafone che hanno intenzione di attivare queste due tariffe dovranno aggiungere soli 10 euro all’attivazione. Le due promozioni sono le rappresentazioni di iniziative winback. Per tale motivo, gli utenti non potranno effettuare l’attivazione attraverso il sito internet, ma solo esclusivamente tramite un negozio ufficiale della compagnia. Su disposizione territoriale potrebbero esserci impercettibili modifiche per le due tariffe.