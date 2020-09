OnePlus 7T lanciato quasi un anno fa è arrivato alla fine della sua produzione in quanto l’azienda ha confermato la sua interruzione. Tuttavia, OnePlus ha annunciato ufficialmente che lancerà un’edizione speciale unica che sarà l’unica del suo genere al mondo. La società, purtroppo, non ha chiarito se sarà disponibile in tutti i paesi o in mercati selezionati.

La vendita di OnePlus 7T è iniziata il 15 ottobre 2019 e verrà interrotta durante il mese di settembre 2020. Il produttore di smartphone cinese ha lanciato un appello ai proprietari di questi device affinché scrivano dai loro telefoni 7T sui forum ufficiali dell’azienda. L’idea è quella di registrare ricordi ed auguri per il dispositivo fino alla fine del mese di settembre.

OnePlus 7T, l’edizione speciale arriverà solo in Cina al momento

Il nuovo modello sarà presentato in questi giorni ed è previsto un unboxing live su Bilibili. Guardando il poster dell’immagine promozionale per il dispositivo, questa versione di OnePlus 7T presenta un pannello posteriore bianco, circondato da una cornice metallica argentata. Tieni presente che è stata creata solo una singola unità di questa edizione speciale e verrà probabilmente distribuita durante la trasmissione in diretta streaming su Bilibili.

A parte le differenze estetiche nel design, il dispositivo è essenzialmente un normale OnePlus 7T all’interno. Ha un display AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080px e un’elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz. La luminosità massima arriva fino a 1000 nit e supporta anche HDR10 +. Il display ha anche uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo. È alimentato dai chipset Qualcomm Snapdragon 855+, insieme a 8 GB di RAM e avrà 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.