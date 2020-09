La stagione calcistica è entrata finalmente nel vivo in casa Sky. Dopo una pausa estiva molto breve, la pay tv satellitare torna ad accogliere le partire di Serie A per una programmazione che terrà impegnati tifosi ed appassionati sino al prossimo mese di Maggio.

Proprio come per gli altri anni, anche per la stagione in corso l’offerta commerciale di Sky non muove soltanto nel panorama del satellitare. La pay tv, infatti, sarà attiva anche nel campo del digitale terrestre. Per il servizio digitale gli utenti potranno beneficiare di un’offerta molto vantaggiosa.

Sky e l’offerta digitale terrestre: ecco il costo da ribasso

I tifosi che vorranno seguire tutte le partite della loro squadra del cuore potranno ora beneficiare di una nuova offerta Sport e Calcio che Sky mette in campo proprio per la tecnologia DDT. Al prezzo di 34,90 euro sarà possibile guardare tutte le principali esclusive della piattaforma senza decoder e senza parabola. La promozione è aperta anche per tutti gli abbonati storici attualmente con tecnologia satellitare.

Nel corso mensile, è incluso anche l’app Sky Go. Grazie a questa applicazione, come risaputo, sarà possibile guardare la maggior parte dei canali Sky in mobilità. L’app streaming è disponibile ad oggi su tutti i principali smartphone, su tablet e su pc Windows o Mac.

Ma non è tutto. Sempre per incentivare i nuovi abbonati c’è un’ulteriore extra nella promozione Sky per il digitale terrestre. In base all’attuale bundle, Sky garantisce sempre a costo zero anche la visione di tutti canali Cinema appartenenti all’ex palinsesto di Mediaset Premium .