Nonostante sia ancora presente in Italia un’elevata percentuale di contagi dovuti al Coronavirus, durante questa stagione estiva non si è rinunciato a viaggiare. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, c’è stato letteralmente un boom delle richieste di prenotazione di alberghi e voli aerei in tutto il nostro paese. Il mese di settembre, però, risulta il periodo migliore per chi vuole viaggiare e farsi una vacanza in totale relax senza il caos presente solitamente in piena Estate. Per questo motivo, forse, la compagnia aerea Ryanair ha lanciato un’offerta davvero vantaggiosa che permette di volare in Italia con soli 5 euro.

Con Ryanair si vola in tutto il territorio italiano con soli 5 euro

La nota compagnia aerea ha quindi lanciato un’ottima offerta per tutti coloro che vogliono viaggiare senza spendere una fortuna. Come già accennato, infatti, con la promozione di Ryanair sarà possibile volare in tutto il territorio italiano a soli 5 euro. Si tratta senza ombra di dubbio di un’ottima occasione se avete intenzione di concedervi una vacanza, ma attenzione. Per poter usufruire di questa opportunità dovrete affrettarvi.

Con questa promozione sarà infatti possibile volare in tutta l’Italia in maniera low cost fino al 31 dicembre 2020, ma per farlo sarà necessario effettuare la prenotazione dei voli entro il 20 settembre 2020. Tra le mete offerte dalla compagnia aerea, ricordiamo ad esempio Trieste con il suo Castello di Miramare, ma anche la Sardegna con Cagliari e il suo Castello Superiore, ovvero uno dei quattro quartieri storici del capoluogo. Se non volete perdervi l’opportunità di volare con soli 5 euro, quindi, vi invitiamo ad affrettarvi.