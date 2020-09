Nel Play Store di Google non è raro imbattersi in pericolosi incidenti di percorso causati da app compromesse. Quelle di oggi sono state prontamente segnalate da un team di ricercatori esperti incaricati da Pradeo. Nel mirino degli analisti è ricaduto il temibile ed imperturbabile Joker, il cui metodo di azione compromette la sicurezza degli utenti rubando letteralmente soldi da carte di credito e conti correnti. Ecco quali sono i malware di nuova generazione da eliminare subito.

Malware nelle app Android: Google segnala questi software nel Play Store

BigG ha interdetto l’installazione di un virus nascosto all’interno di un novero di sei applicazioni che sono state immediatamente rimosse dal negozio virtuale dopo la segnalazione. Dobbiamo fare lo stesso quanto prima. Il prodotto installato, infatti, non è esente da rischi in quanto il codice malevolo risulta essere pienamente operativo. Cancellare le app significa eliminare l’infezione che intercetta SMS ed attiva abbonamenti in background in maniera del tutto trasparente all’utente.

L’elenco ufficiale delle applicazioni incriminate è stato diffuso da Google che nel Play Store ha estromesso:

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Oltre 200.000 utenti hanno installato le suddette app con il risultato di un conto svuotato e diversi problemi nella sfera privacy e finanze. Infatti, una volta rimossi i software, è necessario ripulire il sistema con un antivirus ed assicurarsi che alla sezione Abbonamenti Play Store non via siano sottoscrizioni attive per servizi già richiesti in passato o nell’ultimo periodo. Concludiamo, quindi, con l’invito a non reperire altrove i sopra ascritti prodotti passando per market alternativi o APK da intercettare tramite Ricerca Google.