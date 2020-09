Nella giornata di ieri, con qualche ora di ritardo rispetto a quanto comunicato, Apple ha rilasciato l’ultima versione del suo sistema operativo per i dispositivi mobile. iOS 14 è una vera e propria rivoluzione, cambia radicalmente l’interfaccia dell’iPhone ed offre finalmente agli amanti della personalizzazione la possibilità di modificare la Home del proprio smartphone.

iOS 14 è arrivato e rivoluziona tutto

Con iOS 14, infatti, debuttano i widget e la Libreria App, che organizza in modo automatico tutte le applicazioni in cartelle tematiche. Apple offre una buona quantità di widget e diversi layout e continuerà a rendere disponibili nuove soluzioni così da soddisfare le richieste e le esigenze di tutti gli utenti.

L’aggiornamento introduce – finalmente – anche la possibilità di cambiare il browser predefinito, nuove memoji, la possibilità di fissare una conversazione nell’app Messaggi e la modalità Picture-in-Picture per ridurre un’applicazione ad un piccolo quadratino in sovrapposizione mentre si utilizza un’altra app. iOS 14 migliora ulteriormente la gestione della privacy, ed è adesso possibile scegliere di condividere la posizione approssimativa e non precisa con le app.

iPadOS 14 e watchOS 7

Non solo iOS 14. Apple ha anche rilasciato iPadOS 14 e WatchOS 7. Per quanto riguarda il primo, questo migliora notevolmente l’esperienza con Apple Pencil convertendo automaticamente la grafia in testo digitale. iPadOS 14 riconosce date, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi e-mail. E’ anche possibile barrare una parola per eliminarla o cerchiarla per selezionarla.

WatchOS 7, infine, introduce nuovi quadranti ed offre la possibilità di creare un proprio quadrante personalizzato, oltre al monitoraggio del sonno, al rilevamento automatico del lavaggio delle mani e ad una rinnovata app Fitness.

Tante nuove ed interessanti novità, insomma. Consigliamo a chi è in possesso di uno dei dispositivi supportati di aggiornare subito all’ultima versione del sistema operativo!