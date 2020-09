Il nuovo ecosistema Android 11 ha molto da offrire ai suoi utenti. Google ne ha ufficializzato il rilascio per alcuni dispositivi a partire dalla serie Pixel fino ad alcuni Xiaomi ed Oppo ufficialmente inclusi nella lista dei privilegiati. Seppur con relative personalizzazioni si conviene sulla presenza di alcune funzionalità inedite che arriveranno a prescindere per tutti. Ve ne sono molte e le tratteremo più avanti nel post.

Android 11: tutte le novità a partire da Android Auto Wireless

Android Auto Wireless sarà la prima ed interessante novità per questa versione di sistema. Inizialmente disponibile solo per alcuni Pixel Phone giungeranno anche per una vasta gamma di smartphone di varie marche.

In seconda analisi arrivano le migliorie specifiche dell’OS per quanto riguarda, ad esempio, l’accessibilità. Migliora nettamente il Voice Access con la possibilità di risvegliare il dispositivo al suono della nostra voce. Ideale per persone con disabilità motorie che ora possono gestire tutto con Google Assistant anche per i dispositivi dell’ecosistema Google Home. Ed a proposito di Home si cita la possibilità di controllare tutti i device collegati usando il pulsante di accensione che attualmente usiamo per Google Pay. Da questa schermata potremo gestire luci, termostati e routine con un solo click.

Dall’area delle notifiche, invece, il media player controlla la riproduzione di brani in corso senza dover entrare necessariamente nell’applicazione principale per cambiare traccia o volume.

Nel segmento privacy e sicurezza rientrano le ottimizzazioni specifiche per la gestione delle autorizzazioni per Android Auto in modalità cablata o senza fili.

Ulteriori migliorie giungeranno per le gesture ed il compartimento UI che si ottimizza e si migliora mantenendo attivo il Material Design caratteristico delle piattaforme Android OS. Gradualmente, tutti gli smartphone previsti idonei riceveranno il nuovo sistema operativo. Controlla le notifiche OTA per verificarne la presenza.