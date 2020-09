Nel segmento dello streaming IPTV non esiste protagonista più in vista di Netflix. Nonostante le critiche, gli aumenti e le serie TV eliminate resta ancora il punto centrale dell’interesse pubblico in Italia così come nei mercati esteri. Purtroppo dopo le buone nuove su Stranger Things, You, The Order, Tredici sono in arrivo pessime notizie per alcune produzioni che non riusciremo a vedere più. I mancati accordi con le case cinematografiche hanno portato alla chiusura delle riprese per queste amata serie televisive. Scopriamo quali sono.

Serie TV Netflix cancellate: trauma per lo streaming dopo i finali di stagione che lasciano incertezza

AJ and the Queen 1

Atypical 4

Baby 3

Better Call Saul 6

Call My Agent 4

Chambers 1

Chiamatemi Anna 3

Dare Me – Prova a sfidarmi 1

Dark 3

Daybreak 1

Dear White People 4

Designated Survivor 3

Friends From College 2

GLOW 4

Grace and Frankie 7

I Am Not Okay with This 1

Jessica Jones 2

Le Terrificanti avventure di Sabrina – Parte 4

Lost in Space 3

Lucifer 6

Merry Happy Whatever 1

Messiah 1

Me You Her 5

Nightflyers 1

October Faction 1

Ozark 4

Ray Donovan 7

Santa Clarita Diet 3

She’s Gotta Have It 2

Soundtrack 1

Spinning Out 1

Suburra 3

The Crown 5

The Kominsky Method 3

The OA 2

The Punisher 2

The Ranch 4

The Rain 3

The Society 1

Travelers 3

Tredici 13 Reasons Why 4

Trinkets 2

Turn Up Charlie 1

V – Wars 1

