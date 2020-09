Postepay: grande ondata di tentativi di phishing, il trucco per evitarli

Postepay e tutte le carte rilasciate dal gruppo Poste Italiane, sono estremamente sicura e vista la grande cura che l’azienda ci mette ogni giorno. I sistemi di sicurezza sono al massimo, per cui nessuna truffa potrebbe essere in grado di svuotarvi il conto se non con il vostro permesso anche se inconsapevole.

Spesso infatti capita che le truffe phishing vadano a far credere alle persone di dover reinserire i dati a causa di alcuni problemi nei server. In realtà non ci sono problemi all’interno dei server di Poste Italiane, ma si tratta solo di un modo per farvi finire nel tranello.

Postepay: ecco come potete evitare di finire in tranelli e truffe phishing