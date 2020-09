Il countdown per la presentazione del nuovo iPhone 12 è ormai iniziato e sono in tantissimi i curiosi che attendo di scoprirne l’aspetto. Il web si è già sbizzarrito con tantissime immagini tra concept e veri e propri fake. Tra gli altri è recente la pubblicazione di un video che mostrerebbe il design del nuovo melafonino da uno dei modelli di pre produzione.

Stando al video, che va ovviamente preso con le pinze, il nuovo iPhone 12 dovrebbe avere uno stile molto simile all’iPhone 5 con i lati piatti, in controtendenza rispetto alle linee curve degli ultimi anni ma in linea con quanto visto con l’ultimo modello di iPad Pro. Il video mostra anche la parte posteriore del telefono in cui mantengono il loro posto le tre fotocamere, segno che dovrebbe trattarsi del modello Pro, e conferma l’assenza del tasto frontale.

iPhone 12: le caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda il comparto tecnico, scontato il supporto alle nuove tecnologie 5G. Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo sembra assodata la notizia che saranno 4 i modelli messi in commercio, due di fascia Base e due Pro, con dimensioni diverse; le dimensioni dei modelli base dovrebbero essere di 5,4 e 6,1 pollici, mentre i modelli pro dovrebbero variare da 6,1 a 6,7 pollici.

Quel che è comunque certo è che tutti i nuovi modelli disporranno di uno schermo Oled. Per quanto riguarda invece le fotocamere posteriori dovrebbero essere dotate di sensore LiDar per migliorare il rilevamento della distanza e una migliore applicazione della realtà aumenta. A questo punto non resta che stringere i denti ancora per qualche tempo, l’attesa sta ormai per finire.