Qualche giorno fa, Blackview ha annunciato il suo nuovo rugged-phone della famiglia BV, uno smartphone da esterno per lavorare ovunque: BV9900E.

Sappiamo che gli smartphone sono diventati uno strumento insostituibile della nostra vita, permettendoci di modificare documenti da remoto, comunicare con le persone a noi care e altro ancora. Ma la maggior parte degli smartphone non è fatta per resistere ad ambienti difficili come i cantieri, tanto meno per resistere alle temperature più drastiche o a cadute frequenti.

Ecco perché dovresti scegliere BV9900E: porta il tuo lavoro con te, ovunque tu voglia andare. Dai viaggi in macchina al mare, dagli uffici al parco, persino alle regioni polari (compresi il Polo Sud e il Polo Nord).

Blackview BV9900E è un campione in termini di resistenza: ha ottenuto la certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G che ne attesta l’impermeabilità e la resistenza anti-polvere. Oltre ciò, questo smartphone è stato realizzato per resistere alle temperature più estreme e le funzioni di base continueranno ad essere disponibili anche a -30° C.

Blackview BV9900E, il miglior rugged phone economico di quest’anno

Questo nuovo smartphone è stato progettato in modo che chiunque possa utilizzarlo con facilità. Ciò è dovuto al fatto che Blackview BV9900E presenta tre aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti e ad altri rugged-phone:

1. Robusto telaio in metallo, qualità costruttiva assolutamente affidabile, Corning Glass Gorilla 5, notevole resistenza alle cadute e ai graffi;

2. silicone liquido antiurto, che rende lo smartphone molto più resistente contro i danni da cadute ed offre una sensazione premium al tatto;

3. Le funzioni di base dello smartphone sono ancora disponibili anche a -30 ℃.

Blackview BV9900E è alimentato dal chipset MediaTek Helio P90. Si tratta di uno smartphone robusto di fascia media con molti punti di forza, commercializzato ad un prezzo ragionevole.

Lo smartphone sarà presto disponibile all’acquisto. Ulteriori informazioni su BV9900E possono essere ottenute dal sito Web ufficiale di Blackview.