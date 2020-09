BV6300 Pro è lo smartphone rugged più venduto di Blackview. E’ stato realizzato da un team di oltre cinquanta ingegneri e combina una resistenza di livello militare con un design tascabile più sottile rispetto ad altri smartphone del genere. Lanciato in occasione del Mobile World Congress di quest’anno, è anche il primo rugged-camera-phone al mondo ed è destinato a soddisfare le esigenze degli escursionisti e di tutte quelle persone che lavorano in ambienti difficili.

Blackview BV6300 Pro ha ottenuto un enorme successo: in circa tre mesi dal lancio ufficiale, sono state vendute oltre 200.000 unità in tutto il mondo. Proprio come il Blackview BV6000, anche BV6300 Pro è un campione in termini di resistenza. Ha ottenuto la certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G, per cui resiste alle cadute a 1,5 metri di altezza, alla polvere ed è impermeabile fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Inoltre può resistere a a temperature estreme.

Blackview BV6300 Pro, un rugged diverso dagli altri

Oggi Blackview ha pubblicato un video che mostra come BV6300 Pro e BV6000 continuano a funzionare in modo eccellente dopo essere stati sottoposti a molti drop test.

Il display di Blackview BV6300 Pro è infrangibile e protetto dal bordo leggermente rialzato attorno lo schermo del. Resiste a cadute e urti senza subire graffi. Come puoi vedere nella foto qui sotto, il corpo del dispositivo è avvolto in gomma e ciò lo rende estremamente resistente.

Se sei un appassionato di alpinismo e ti sei perso, puoi inviare informazioni e posizione ai contatti di emergenza. La funzionalità SOS, infatti, ti consente di entrare in contatto con il mondo esterno e far sapere a qualcuno che sei in pericolo e hai bisogno di aiuto. A seguire, le caratteristiche di Blackview BV6300 Pro.

IP68 | IP69K | MIL-STD-810G

Processore octa-core MediaTek Helio P70

Fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale Samsung 16MP (rallentatore, HDR, unltra-grandangolare 120 °, modalità notturna, macro)

Fotocamera frontale Sony® da 13 MP

6 GB di RAM + 128 GB di ROM

+ 128 GB di ROM Batteria da 4380 mAh | ricarica wireless

| ricarica wireless GPS + GLONASS + Beidou | sos

Bande globali e Dual 4G VoLTE

Android 10 | NFC

| NFC Display 5,7 “18: 9

Riconoscimento delle impronte digitali | Face Unlock

Dimensioni 159,6 x 78,2 x 11,6 mm | Peso 230g

Resistente ma elegante, Blackview BV6300 Pro si distingue per tutti questi motivi. Che tu stia facendo un’escursione o partecipando ad una riunione di alto livello, questo smartphone darà sempre il meglio di sé. Se sei interessato, clicca qui per saperne di più.