Si terrà domani l’atteso evento Apple, nel corso del quale il colosso di Cupertino alzerà il sipario sulle sue ultime novità. “Time Flies”. Il tempo vola, e ciò dovrebbe già dirla lunga sui prodotti che verranno annunciati nel corso dell’evento. Parliamo dei nuovi orologi intelligenti di casa Apple (e definirli orologi è ormai molto riduttivo), Apple Watch Series 6, e sul Web sono trapelati alcuni indizi che sembrano rimandare a questa possibilità.

Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE

Analizzando i metadati della pagina YouTube dedicata all’evento, lo sviluppatore Guilherme Rambo ha scoperto parole-chiave come Apple Watch e Series 6, insieme ad iPad, iPad Air ed AirPods.

Uno dei dispositivi che ci aspettiamo di vedere all’Apple Special Event, dunque, è proprio Apple Watch Series 6. Questo potrebbe includere un nuovo sensore per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, un più avanzato monitoraggio del sonno, più opzioni per personalizzare il quadrante e una nuova app Fitness per tenere traccia delle proprie performance e degli allenamenti.

Oltre ciò, Apple potrebbe presentare anche uno smartwatch entry-level con il quale sostituire Apple Watch Series 3. Non è ancora chiaro quali saranno le tecnologie supportate, mentre il nome più gettonato è Apple Watch SE.

iPad Air 4

Un altro dispositivo che ci aspettiamo di vedere all’Apple Time Flies è il nuovo iPad Air 4. Questo potrebbe includere uno schermo più ampio con cornici ridotte, in stile iPad Pro. Il Touch ID verrebbe incluso nel pulsante di accensione e dovrebbero essere supportate le stesse gesture di navigazione di iPad Pro.

via 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUY — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2020

iOS 14, ma non gli iPhone 12

Infine, potremmo assistere al debutto di iOS 14. Ricordiamo che tra le novità principali rientra il debutto – per la prima volta in assoluto – dei widget per personalizzare la schermata Home dell’iPhone, oltre a tante altre funzionalità.

Molto probabilmente non ci sarà spazio per gli iPhone. Questi, come ribadito più volte da diverse fonti più o meno autorevoli, avrebbero subito un ritardo di qualche settimana a causa dell’emergenza sanitaria. Del resto, la stessa Apple ha confermato che i nuovi iPhone 12 non saranno disponibili a settembre. “L’anno scorso abbiamo iniziato a vendere nuovi iPhone a fine settembre, quest’anno prevediamo che la merce sarà disponibile poche settimane dopo“, ha dichiarato Luca Maestri, il CFO di Apple in una chiamata sugli utili con gli investitori.

Che sia davvero così? Manca davvero poco per scoprirlo, e noi non vediamo l’ora di conoscere tutte le novità di casa Apple!