Litio dalle rocce a temperatura ambiente: la scoperta del MIT

L’idea arriva da un team di ricercatori del MIT e ha del clamoroso: estrarre il litio dalle rocce dure restando a temperatura ambiente, senza più bisogno di forni roventi e processi energivori. Se la cosa funzionasse su scala industriale, parliamo di un possibile dimezzamento dei costi di produzione e, soprattutto, dell’azzeramento dei rifiuti tossici che oggi le miniere si lasciano dietro. Un cambio di passo niente male, considerando quanto questo metallo sia diventato centrale per batterie, auto elettriche e dispositivi di ogni tipo.

Perché questa scoperta pesa anche sulla geopolitica

Il punto interessante non è soltanto tecnico. Una tecnologia del genere, applicata in Europa, avrebbe il potenziale di rimescolare parecchie carte. Oggi gran parte della raffinazione del litio passa dalla Cina, che su questo fronte detiene una sorta di monopolio. Riuscire a lavorare il minerale in casa, con un metodo più pulito e meno costoso, significherebbe ridurre quella dipendenza che da anni preoccupa governi e industrie del nostro continente.

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Non è un dettaglio da poco. Le batterie finiscono ovunque, dagli smartphone agli accumulatori per le rinnovabili, e chi controlla la filiera del litio ha in mano una leva strategica enorme. Per questo un’innovazione che promette estrazione sostenibile e indipendenza produttiva fa drizzare le antenne ben oltre i laboratori.

Come funziona il nuovo metodo del MIT

Veniamo al cuore della faccenda. Il segreto di tutto sta nello spodumene, il minerale roccioso che racchiude grandi quantità di litio al suo interno. È da lì che i ricercatori del MIT hanno trovato il modo di liberare il metallo senza ricorrere alle alte temperature richieste dai processi tradizionali.