Dallo scorso 11 settembre 2020 l’operatore Tim ha avviato una nuova campagna SMS winback denominata “Torna in Tim” dedicata ad alcuni ex clienti che in passato hanno lasciato il consenso commerciale.

L’operatore sta proponendo loro l’offerta denominata Steel New al prezzo di 7.99 euro al mese. Scopriamo insieme l’intero bundle proposto dall’offerta.

Torna in Tim con la nuova Steel New a soli 7.99 euro al mese

L’offerta denominata Steel New comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps in download. L’attivazione dell’offerta prevede un costo di attivazione pari a 3 euro e l’acquisto di una SIM ricaricabile al costo di 10 euro in Negozio.

Inoltre, TIM Steel New permette anche di avere inclusi, senza ulteriori costi aggiuntivi, i servizi SMS di reperibilità “LoSai e ChiamaOra di TIM” (0 euro anziché 1,59 euro al mese) e il piano base Tim Base e Chat a 0 euro invece che 2 euro al mese, grazie all’attivazione di Tim Carta Free. Per chi non lo ricordasse TIM Base e Chat è un piano tariffario base che offre traffico dati illimitato da utilizzare sulle app più popolari e che non è include il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni alle app di messaggistica.

Per attivare l’offerta TIM Steel New al cliente che si presenterà in negozio esibendo l’SMS ricevuto, sarà necessario utilizzare il codice PIN composto dal prefisso 8539 aggiungendo il numero di telefono mobile del cliente che riceve l’SMS. Il codice PIN potrà essere utilizzato una sola volta e solo sull’utenza che riceve il messaggio.