TIM Steel New GPRO, super promo contro i rivali WindTre e Very Mobile

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare nuovamente i suoi rivali, in particolare i già clienti degli operatori telefonici WindTre e Very Mobile. Per questi utenti sarà infatti possibile attivare presso i negozi fisici autorizzati una delle super offerte mobile dell’operatore, ovvero l’offerta denominata TIM Steel New GPRO. Quest’ultima è disponibile ad un prezzo estremamente conveniente di soli 7,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Steel New GPRO, nuova super offerta mobile per i già clienti di WindTre e Very Mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo presso i negozi fisici autorizzati una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, si tratta della super offerta mobile denominata TIM Steel New GPRO s sarà disponibile all’attivazione per tutti i già clienti degli operatori telefonici rivali WindTre e Very Mobile. Per questi utenti, infatti, l’offerta sarà proposta ad un prezzo scontato di soli 7,99 euro al mese.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, in particolare, i rivenditori non dovranno necessariamente fornire un codice coupon interno per attivare l’offerta in questione. Trattandosi di un’offerta in edizione limitata, però, l’operatore potrebbe renderla disponibile soltanto per pochi giorni. Gli utenti potranno però usufruire di un’offerta estremamente vantaggiosa e a basso costo.

Nello specifico, il bundle della nuova offerta dell’operatore telefonico TIM arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 250 mbps in download e in upload. Gli utenti avranno poi a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inoltre inviare SMS illimitati verso tutti i numeri.

Gli utenti potranno inoltre pagare il costo previsto per il rinnovo mensile scegliendo come metodo di pagamento il credito residuo.