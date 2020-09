Con molto ritardo rispetto al relativo servizio negli Stati Uniti, anche in Italia arriva finalmente il nuovo servizio di streaming musicale di Amazon. Da diverso tempo l’azienda di Besos aveva già messo a disposizione una piattaforma musicale con milioni di brani, ma l’arrivo della modalità ad alta definizione renderà il servizio ancora più completo e appetibile per gli appassionati. Inoltre, Amazon propone un’offerta irripetibile per il lancio.

Prova gratuita per il nuovo servizio di streaming musicale HD

In occasione del lancio della nuova piatta forma di streaming musicale in alta definizione, Amazon propone ai nuovi utenti una possibilità straordinaria. Sarà possibile provare il nuovo servizio per 90 giorni senza vincoli e in maniera completamente gratuita. L’offerta prevede la presenza di circa 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità. I brani normali avranno una profondità a 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz , mentre milioni di brani in Ultra HD avranno una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 KHz. Una qualità straordinaria che ha attirato la collaborazione di grandi case produttrici legate al mondo dell’audio, come Sonos e Sennheiser.

Per tutti coloro i quali hanno già sottoscritto un abbonamento ad Amazon Music Unlimited, sarà possibile passare al nuovo servizio HD con un sovrapprezzo di 5 euro mensili. Mentre dopo la prova gratuita il servizio sarà disponibile per tutti gli utenti alla cifra di 14.99€ mensili. Vi ricordo che l’offerta di prova gratuita vale solo per quagli utenti che non hanno mai usufruito di questo tipo di prova per Amazon Music. Nel caso infatti, non sarò possibile attivare con successo la promozione.