Il colosso Apple presenterà fra pochissimi giorni tutta una serie di nuovi dispositivi, comprendenti ad esempio il nuovo Apple Watch Serie 6 e i nuovi iPhone 12. Nonostante questo, sembra che l’azienda non stia attenta soltanto a presentare questi prodotti tecnologici, anzi. Nello specifico, Apple ha da poco presentato Face Mask, una mascherina sviluppata appositamente per i propri dipendenti.

Ecco la mascherina di Apple pensata per i suoi dipendenti

L’azienda di Cupertino ha dunque pensato alla salute dei suoi dipendenti e per questo ha progettato e sviluppato Face mask. Si tratta di una mascherina pensata ovviamente per difendere i propri dipendenti da eventuali contagi del Coronavirus. Dal punto di vista estetico, è possibile notare come anche con degli accessori come questi Apple riesca a creare sempre qualcosa di diverso e originale rispetto agli altri.

Face Mask è stata infatti confezionata dagli stessi designer appartenenti al team Engineering and Industrial Design che lavorano anche per prodotti come iPhone ed iPad. Apple ha realizzato questa mascherina filtrante (realizzata in particolare con tre strati filtranti) e lavabile per ben cinque volte ed è stata realizzata con un materiale alternativo a quello utilizzato per la normale realizzazione delle mascherine chirurgiche.

Oltre a questa mascherina, è stata inoltre realizzata un’altra versione denominata Clear Mask. Quest’ultima si contraddistingue dalla versione standard in quanto è completamente trasparente e permette in questo modo una migliore comunicazione tra le persone, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento del labiale.

Al momento queste nuove mascherine di casa Apple sono disponibili soltanto per i dipendenti dell’azienda, ma chissà se in futuro non verranno commercializzate anche per una clientela più vasta.