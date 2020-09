La vera e grande rivoluzione sta per iniziare in casa WindTre. Dopo la fusione della scorsa primavera tra i brand Wind e di 3 Italia, il nuovo operatore entra nella fase operativa del suo nuovo ciclo e si prepara a lanciare le prime reti in 5G. Sta per essere mantenuta quindi la grande promessa dell’operatore proprio per il lancio delle reti di nuova generazione.

WindTre, dove saranno disponibili le prime reti 5G in Italia

La domanda che gli utenti di WindTre si fanno oramai da molte settimane è proprio quella relativa alla futura disponibilità del 5G di WindTre in Italia. Le indicazioni del provider sono confermate in toto e l’obiettivo dell’operatore è sempre quello di rendere disponibile la tecnologia entro la fine di questo 2020.

Per il mese di Dicembre quindi partirà la prima fase di sperimentazione. In base a quanto emerso, saranno migliaia gli utenti di WindTre che potranno beneficiare in anteprima delle nuove linee internet ad alta velocità.

Ovviamente nella prima fase di lancio, il provider andrà a favorire quei centri urbani più popolati ed i capoluoghi di provincia. Tuttavia, le prospettive per un’estensione maggiore del 5G sono molto rosee. WindTre fa sapere che entro la fine del 2021 ci saranno più di 70 città italiane con copertura 5G assicurata.

Per dare alcuni dati che indicano l’impegno di WindTre in Italia per lo sviluppo del 5G è necessario sottolineare i 20mila siti di trasmissione attivi ed un investimento che nei vari anni, in termini assoluti, supererà la quota di 6 miliardi di euro.