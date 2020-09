Il volantino attivato in questo periodo da MediaWorld appare come una delle migliori occasioni per cercare di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato, tutti gli utenti si ritrovano a potervi accedere, potendo scegliere tra svariate categorie merceologiche.

L’acquisto può essere completato sia online che in negozio, il consiglio è di recarsi sempre fisicamente, proprio per cercare di risparmiare sulle spese di spedizione necessarie di base per la consegna a domicilio. Nel caso in cui spendiate più di 199 euro, da segnalare comunque la presenza del solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato direttamente tramite il vostro conto corrente bancario.

Le offerte Amazon vi aiutano a risparmiare, scoprite le migliori sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: tante offerte per tutti i gusti

Da MediaWorld gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare uno smartphone Apple troveranno pane per i loro denti, infatti sono stati scontati due modelli di punta, iPhone 11 Pro Max e iPhone 11. Il primo terminale è da consigliare assolutamente a coloro che vogliono il massimo, senza dover volgere particolarmente l’occhio al prezzo finale, corrispondente per l’esattezza a 1099 euro. Il secondo, invece, è da acquistare nel caso in cui si desiderino prestazioni elevate, l’accesso al sistema operativo iOS, ed un prezzo non eccessivo.

Il mondo Android è attraversato in parte, poiché MediaWorld ha deciso di attivare solamente alcuni sconti legati alla fascia media del settore, con buoni prezzi applicati su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo A72 o Huawei P40 Lite. I dettagli dell’intera campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto.