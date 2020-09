Una lista di app pericolose incombe sugli utenti Android considerati a maggiore rischio tra tutti gli appartenenti alle file degli OS di Google. Ad avere la peggio sono soprattutto gli utilizzatori Huawei nonostante il work in progress per Harmony OS con l’introduzione degli HMS (Huawei Mobile Services). Si aggiungono al novero degli assoggettati ai malware anche gli utenti di Samsung e Xiaomi che devono prendere necessariamente visione dei virus insediati all’interno del Play Store.

Da Mountain View giunge l’esortazione a procedere nella rimozione delle app con effetto immediato. A seguito dell’intervento è consigliabile effettuare una scansione antivirus ed assicurarsi di non installare nuovamente i prodotti attingendo a fonti sconosciute che possono concedere i medesimi rischi attraverso la divulgazione degli APK esterni. Ecco cosa potrebbe accadere e come evitarlo.

App Android da eliminare per Samsung, Xiaomi e Huawei

A seguire troviamo la lista al completo delle potenziali minacce che si configurano come adware, ovvero applicazioni di per sé non pericolose ma piuttosto invadenti. Propongono pubblicità a tutto spiano con la conseguenza di un’esperienza utente fortemente minata anche da un eccessivo battery-drain. Individuarle non è facile in quanto una volta installate nascondono l’icona dell’applicazione rendendolo non disponibile. Lo possiamo fare dal menu Impostazioni > App oppure tramite una apposita utility da cercare nello store. Ecco l’elenco.

Lista Ufficiale Adware

Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool