Potendoci sbarazzare una volta per tutte di Bollo Auto e Canone RAI non ci penseremo sopra più di mezza volta. Quelle che sono state classificate dall’opinione pubblica come le tasse più scomode si configurano come una vera ingiustizia finanziaria.

Stiamo pagando per qualcosa che abbiamo già profumatamente pagato. Questo almeno per quanto riguarda la tassa di possesso dei veicoli che nell’insieme grava pesantemente sulle nostre tasche. Pare ci sia la possibilità di dire addio alle tasse dopo una comunicazione in ingresso che annuncia esenzione totale. Ecco l’ultima novità.

Bollo auto e canone RAI aboliti: ecco la notizia

Siamo coscienti che alcune Regioni abbiano approvato il piano di proroga per il bollo dei veicoli ma nessun TG, giornale o radio ha parlato in via ufficiale di un veto da applicare universalmente alle imposte su piano nazionale. Infatti si scopre che la news è tutto frutto della voce dei troll e dei paladini della disinformazione.

Una semplice e pura fake news. Una cosa del genere si sarebbe vista e sentita in TV ma non è trapelata alcuna novità. Si tratta di un’indiscrezione costruita sulla base di un banner pubblicitario apparso online in queste settimane. Tale escamotage è servito per dirottare gli utenti su un sito sospetto che ha garantito ingenti guadagni agli sviluppatori.

Consigliamo di evitare di cadere nella trappola delle bufale. Seguire ciecamente le informazioni non verificate e diffuse in rete è un chiaro svantaggio in un momento storico in cui difficilmente ci si può permettere di rendersi partecipi di truffe di questa portata. Meglio verificare la notizia e la fonte per non incappare in situazioni spiacevoli.