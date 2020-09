I contagi oggi, 7/9/2020, sono nuovamente in calo, a fronte anche di una forte riduzione del numero di tamponi processati, forse proprio come conseguenza del weekend appena trascorso (poiché alla domenica il numero è sempre inferiore).

I numeri parlano chiaro, rispetto a ieri i casi sono in diminuzione, sono segnalati 1’108 casi da Covid-19 in Italia, contro i 1’297 delle ultime 24 ore. I dati sono pubblicati dalla Protezione Civile, ciò che lascia sicuramente con l’amaro in bocca è il numero di tamponi processati, circa 14 mila in meno rispetto a ieri, precisamente 52’553 (basti pensare che due giorni fa superavano abbondantemente i 100’000). Un forte segnale che comunque la percentuale di nuovi positivi, in proporzione al numero di tamponi processati, è aumentata.

I decessi registrati oggi sono 12, un lieve incremento rispetto alle scorse 24 ore. Fanno preoccupare anche i casi da terapia intensiva, +9, ed il numero di utenti che è dovuto ricorrere all’ospedale, +36, per un totale di circa 1719. Coloro che invece restano in isolamento domiciliare sono aumentati di +870, per un totale di 31’132 pazienti.

Contagi oggi: i dati per regione

La regione più colpita è la Campania con 218 nuovi casi, al secondo posto troviamo il Lazio con 159 casi, poi l’Emilia Romagna con 132 nuovi casi e la Lombardia con 109 nuovi contagi. Sotto un incremento di 100 unità troviamo la Toscana, seguita da Sardegna con 59 casi, Sicilia con 49 nuovi contagiati, Puglia con 43, Piemonte e Calabria.

Il consiglio resta sempre lo stesso, distanziamento e mascherina dove non è possibile mantenerlo, sebbene la maggior parte dei nuovi contagiati sia asintomatico, non rischiate di peggiorare la vostra e la nostra situazione.