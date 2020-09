Il Diesel si scontra con elettrico e ibrido, le due motorizzazioni rivali del settore dell’automobile, in una guerra senza esclusioni di colpi. Al giorno d’oggi, sebbene quest’ultime abbiano compiuto enormi passi in avanti, gli utenti preferiscono ancora il diesel per una lunga serie di motivi (in parte condivisibili).

Il futuro dell’automobile, indipendentemente da tutte le considerazioni, sembra essere giustamente nelle mani dell’elettrico o comunque di motorizzazioni a zero emissioni, è chiaro che l’umanità deve porre un freno all’inquinamento, proprio per evitare di raggiungere un fatidico punto di non ritorno. L’adozione dell’elettrico potrebbe rappresentare una soluzione, ma è anche vero che dovrà essere limato l’inquinamento nella produzione delle automobili stesse, ancora troppo elevato.

Nonostante tutto ciò, la domanda posta recentemente in rete riguarda le motivazioni che spingono gli utenti a scegliere ancora il diesel. Ecco quali sono le 4 principali risposte.

Diesel contro Elettrico: i motivi per cui è preferito