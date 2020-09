Android: 9 app a pagamento sono gratuite sul Play Store di Google

Uno dei motivi per cui gli utenti non abbandonano Android, oltre ovviamente alla grandezza e alla fama del sistema operativo, è il Play Store. Questo spazio, dedicato a qualsiasi tipo di contenuto, sta sempre di più crescendo in favore di un futuro con tutta probabilità prospero.

Al suo interno sono presenti vari tipi di contenuti, a partire dai giochi e dalle applicazioni fino ad arrivare a libri e film di vario genere. La varietà presente all’interno del Play Store spinge quindi gli utenti a non rapportarsi ad altre realtà, le quali, secondo i dati, risultano inferiori almeno sulla carta. Non ci sono infatti i numeri necessari a constatare che qualcuno possa essere in questo momento meglio di Android, piattaforma che Google ha sviluppato al meglio negli ultimi anni. Oltre 1,5 miliardi di persone utilizzano il robottino verde e di conseguenza il Play Store, il quale oggi ha deciso di mettere i saldi. Ci sono infatti dei contenuti a pagamento offerti in maniera gratuita.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi c’è un elenco di app e giochi a pagamento che sono gratis in maniera eccezionale

La lista qui sotto evidenzia tutti i contenuti che abbiamo selezionato oggi tra quelli offerti gratis dal mondo Android. Scaricateli dai link diretti.