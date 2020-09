La Special Giga è la nuova offerta spettacolare di Vodafone, la promozione che permette a tutti i consumatori di godere di alcuni dei migliori contenuti attualmente disponibili in Italia, richiedendo nel contempo il pagamento di un canone fisso non particolarmente elevato.

L’attivazione, esattamente alla pari della Special Unlimited, risulta essere possibile solamente con portabilità obbligatoria del numero originario, e sopratutto con provenienza da Iliad o da uno dei tanti MVNO attualmente presenti in Italia. Il costo da versare inizialmente corrisponde esattamente a 10 euro, necessari sopratutto per pagare la SIM ricaricabile, sulla quale poi portare il proprio numero di telefono.

Vodafone: la promozione è molto speciale

La Vodafone Special Giga è prima di tutto caratterizzata da un prezzo relativamente ridotto, l’utente si ritrova a poter pagare soli 9,99 euro al mese, per godere di 70 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile (parliamo di 600Mbps in download, raggiungibili solo con smartphone abilitato), affiancati da 1000 SMS e da illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

La limitazione più grande riguarda sicuramente il metodo di pagamento da scegliere, in particolare l’utente sarà costretto a pagare tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, senza poter passare attraverso la SIM ricaricabile stessa. Questo è l’unico vincolo, poiché non sono segnalati particolari limitazioni temporali, o impossibilità di abbandonare l’azienda prima di un determinato periodo.

L’attivazione, come per tutte le offerte Vodafone, è possibile solamente nei punti vendita in Italia con portabilità obbligatoria. Ricordiamo che potrebbe venire proposta in caso rari anche tramite call center o SMS informativo.