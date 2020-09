Da anni, ormai, FIFA, il gioco di calcio sviluppato da EA Sports, rappresenta uno dei videogame più attesi di sempre. Milioni di videogiocatori in tutto il mondo, di fatto, aspettano con ansia il mese di Settembre per mettere le proprie mani sulle prime copie del gioco. Sfortunatamente, però, quest’anno i giocatori dovranno attendere qualche settimana in più poiché, a causa dei ritardi dovuti all’emergenza Covid-19, il nuovo FIFA 21 verrà rilasciato su XBOX ONE, PS4 e PC il prossimo 6 ottobre 2020. Non è ancora chiaro quando il gioco verrà rilasciato per Console next-gen ma, in compenso, EA Sports ha già rivelato alcune novità legate alla modalità più giocata di sempre, ovvero Ultimate Team. Scopriamo di seguito cosa cambia.

FIFA 21: svelate le novità della modalità Ultimate Team

Come accennato precedentemente, quindi, quest’anno EA Sports ha introdotto delle importanti novità all’interno della modalità Ultimate Team. Ecco di seguito le novità: