Dall’avvento di Xbox, Sony ha fatto del suo meglio per portarsi in vantaggio rispetto al suo competitor. Molti più giochi sono venduti sulla Playstation, comprese esclusive e titoli originali. Tuttavia, sembra che la prossima generazione di console – PlayStation 5 – avrà uno svantaggio significativo rispetto alla console di Microsoft.

Alla presentazione, Microsoft si è vantata che la prossima generazione di Xbox supporterà migliaia di giochi fino alla prima generazione della console. Si diceva che la Playstation 5 di Sony avrebbe fatto lo stesso, ma ora un nuovo dettaglio sul sito Ubisoft smentisce tutto.

Playstation 5 non supporterà la retrocompatibilità con PS3, PS2 e PS

Una pagina, apparsa sul sito di supporto di Ubisoft, contiene informazioni interessanti sulla prossima console. “La retrocompatibilità sarà disponibile per i giochi PlayStation 4 supportati, ma non sarà possibile per PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation”, dice la pagina di supporto.

Sony ha confermato che i giochi per PS4 saranno riproducibili su PS5 in un’intervista con Wired oltre un anno fa. Da allora, le uniche informazioni al riguardo sono state un paio di suggerimenti durante una presentazione a marzo, in cui il dipendente Sony Mark Cerny ha annunciato che “quasi tutti i 100 giochi PS4 più popolari saranno disponibili su PS5”.

Alla fine, la società ha aggiunto che “la stragrande maggioranza degli oltre 4.000 giochi per PS4 sarà riproducibile su PS5”, ma non ha specificato esattamente quando ciò potrebbe accadere. Inoltre, recentemente ci sono state molte informazioni riguardanti le imminenti console Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X. Quello che ancora non sappiamo è la data di lancio e il prezzo esatto.