Per alcuni produttori di smartphone, uno schermo curvo è un segno di lusso e design premium, riservato solo ai dispositivi di fascia alta. Quindi, quando OnePlus ha fornito a OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 display così curvi, ha fatto capire ai suoi utenti che sta dando il massimo su entrambi gli smartphone. Tuttavia, questa scelta potrebbe essere stata una cosa una tantum.

L’ultima OxygenOS 11 Beta è appena stata rilasciata con alcune modifiche piuttosto sconcertanti per alcuni fan di OnePlus, almeno per quanto riguarda l’interfaccia utente. Ci sono, fortunatamente, alcune cose più interessanti nascoste all’interno. Ancora meglio, qualcuno ha fatto il duro lavoro di scavare tra queste funzioni, indicando alcune curiosità sul prossimo smartphone di OnePlus.

OnePlus 8T sfoggerà le caratteristiche migliori per metà anno

Il blog di Oxygen Updater ha scoperto una risorsa immagine nell’app Impostazioni per un telefono OnePlus che non è mai stato visto prima, uno che ha uno schermo piatto e un piccolo foro nell’angolo. Non potrebbe essere OnePlus 7T, che ha uno schermo piatto ma una tacca a goccia, né il OnePlus 8 che ha uno schermo curvo.

Lo schermo piatto di OnePlus Nord ha un doppio foro, quindi a meno che non si tratti solo di una grafica di segnaposto generica e casuale, questa potrebbe essere la prima occhiata a OnePlus 8T. Un altro smontaggio, questa volta dell’app Fotocamera, rivela anche un’altra cosa che non abbiamo mai visto prima su un telefono OnePlus: la registrazione 8K. Date le voci sulla fotocamera da 64 MP di OnePlus 8T, potrebbe essere qualcosa di riservato anche a questo modello.

A parte questo, però, non si sa molto sui prossimi telefoni OnePlus ma non è esattamente così difficile prevedere la direzione in cui andranno. Il consueto lancio autunnale di uno smartphone della serie T si sta avvicinando e OnePlus 8T, in particolare OnePlus 8T Pro, sfoggerà le specifiche migliori per questa metà dell’anno.