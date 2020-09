Iliad si conferma, anche nel corso di questa stagione estiva, il gestore per eccellenza per tutti quegli utenti che desiderano una ricaricabile con prezzi modici e con soglie di consumo praticamente illimitate. La popolarità di Iliad nel nostro paese continua a crescere e di giorno in giorno anche il numero di clienti aumenta.

Le principali ricaricabili del gruppo francese restano la Giga 50 e la Giga 40. Come sottolineato, queste ricaricabili sono famose per il loro insuperabile rapporto contenuti/costi. Inoltre, chi sceglie tali offerte avrà anche accesso a tre servizi completamente gratuiti.

Iliad, i tre servizi a costo zero che gli utenti trovano inclusi nelle ricaricabili

Una delle caratteristiche più importanti delle promozioni di Iliad è quella delle chiamate a costo zero da poter effettuare in un gran numero di paesi esteri. Gli abbonati avranno la possibilità di contattare amici e parenti in giro per il mondo senza spendere credito extra rispetto al prezzo fisso di rinnovo per la ricaricabile. Sarà possibile comunicare gratis con utenti in oltre sessanta nazioni.

Vantaggio da non sottovalutare con Iliad è anche quello della segreteria telefonica. Se ancora oggi la maggior parte dei provider in Italia prevede un piccolo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria, con il provider francese c’è un diverso schema. La riproduzione della segreteria con Giga 50 e Giga 40 sarà sempre gratuita.

Si chiude infine con il duplice servizio“Mi Richiami” e “Chi è”. Sempre a differenza di altri operatori, Iliad consente la piena tracciabilità delle telefonate sia in entrata che in uscita senza costi aggiuntivi.