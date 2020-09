TCL in occasione dell’IFA 2020 ha ufficializzato la collaborazione con sei volti noti del mondo del calcio scelti come brand ambassador del marchio a livello europeo per la stagione calcistica 2020/2021. L’intento è portare l’azienda in diversi settori, rafforzandone la visibilità.

Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Krzysztof Piatek, Harry Kane, Saúl Ñíguez, Marco Reus: questi i volti scelti per formare il team di ambassador, per la loro dedizione e spirito di squadra dentro e fuori dal campo ma anche per la loro passione per la tecnologia. Ognuno di loro sa bene che all’interno di un team ogni singolo membro è fondamentale.

La partnership prevede campagne pubblicitarie sia online che offline fino a luglio dell’anno prossimo. “Siamo entusiasti di accogliere sei dei più talentuosi calciatori al mondo come Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Krzysztof Piatek, Harry Kane, Saul Ñíguez e Marco Reus come nostri brand ambassador. TCL è uno dei maggiori player nel mercato delle TV, oltre ad essere completamente rivolta alla creazione di un’esperienza utente innovativa a 360°”, ha annunciato Kevin Wang, CEO di TCL Industrial Holdings.

“Attraverso questa rete di attività, siamo in grado di offrire ai consumatori prodotti a prezzi accessibili che si connettono tra loro in modo impeccabile. Grazie al coinvolgimento di questi atleti di prim’ordine, TCL sta portando avanti il nostro impegno “Display Greatness” attraverso lo sport e offre un assaggio di quello che sarà il 2021, un anno entusiasmante fatto di competizioni internazionali sia per i club che per le squadre nazionali europee”. Ognuno dei sei calciatori scelti creerà dei contenuti personalizzati da postare sui propri social media. I prodotti coinvolti sono numerosi, dalle TV, agli elettrodomestici alle cuffie e tanto altro.